Empresários chamados a investir no sector nas telecomunicações

O convite foi feito no final da visita de 24 horas que Manuel Homem efectuou ao Bié, durante a qual visitou diferentes órgãos de comunicação social.

“Aos empresários que se interessem por este sector digo que existem condições para investir, naturalmente cumprindo as regras do funcionamento, pois temos necessidade de promover outros serviços da comunicação social”, afirmou.

O ministro considerou positiva a visita, na medida em que as questões fundamentais para o exercício das actividades estão a ser materializadas. A visita serviu, também, para constatar que há a necessidade de melhorar o sinal da Internet e da comunicação da Angola Telecom.

Reinaugurado centro de produção da TPA

Ontem, antes de deixar o Cuito, o ministro Manuel Homem assistiu à reinauguração do Centro de Produção da TPA, no âmbito do 19º aniversário da Paz e Reconciliação Nacional.

O centro foi reabilitado, depois de um esforço conjugado entre o Ministério de tutela e do governo da província, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. As obras duraram dez meses.

No acto de reinauguração, Manuel Homem afirmou que a televisão e outros meios de comunicação social estão a ser reestruturados, o que vai permitir que, cada vez mais, possam informar com qualidade e isenção as populações.

Afirmou que “a liberdade de imprensa é um desígnio que consta na Constituição da República e que queremos e devemos continuar a preservar”. Admitiu que isto é possível com a melhoria das condições fundamentais de trabalho. “A inauguração do Centro de Produção da TPA do Bié é um incentivo a uma resposta aos profissionais da Televisão, para que possam exercer com comodidade as suas funções, numa infra-estruturas equipada com tecnologia moderna”, afirmou.

O governador da província do Bié, Pereira Alfredo, prometeu que o governo provincial vai continuar a apoiar os órgãos de comunicação social.

Para assinalar o 4 de Abril, o ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social deslocou-se ao Cemitério Monumento do Cuito, onde prestou homenagem às mais de sete mil vítimas do conflito pós-eleitoral de 1992.