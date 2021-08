Empresa chinesa já não é a mais valiosa da Ásia

A TSMC, a maior fabricante de semicondutores do mundo, ultrapassou a chinesa Tencent para se tornar a empresa mais valiosa da Ásia.

A repressão regulatória de Pequim contra sector de tecnologia do país, nos últimos meses derrubou as avaliações das gigantes tecnológicas chinesas, como a Tencent ou a Didi, enquanto as acções dos produtores de chips foram impulsionadas pelo aumento da procura.

Segundo noticiou a Executive Digest, a TSMC, uma das principais fornecedoras da Apple, ultrapassou a Tencent no início de Agosto. A fabricante de chips do Taiwan está agora no topo da lista das empresas asiáticas com maior capitalização de mercado, são mais de 500 mil milhões de euros , de acordo com dados da Refinitiv Eikon, publicados esta quarta-feira.

A Tencent ficou em segundo lugar, com uma capitalização de mercado de cerca de 457 mil milhões de euros. A terceira posição foi ocupada pelo grupo Alibaba, com uma capitalização de mercado de 426 mil milhões de euros.

A Tencent e a Alibaba perderam esta terça-feira mais de 15 mil milhões de euros da sua capitalização de mercado, depois de Pequim anunciar um novo pacote legislativo, para combater a concorrência desleal, na internet.