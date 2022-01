Emprego no sector imobiliário cresceu 4,2% em Espanha durante o ano passado

O sector imobiliário em Espanha fechou 2021 com 1,39 milhões de trabalhadores a contribuir para a Segurança Social, este valor traduz uma subida de 4,2% face ao período homólogo e uma descida de 1,3% em comparação com Novembro.

Segundo a Lusa, em Dezembro, havia menos 18 mil colaboradores com contribuição de serviço imobiliário paga à Segurança Social, em comparação com Novembro, o equivalente a uma queda na ordem dos 1,3%.

Por sua vez, o segmento que registou o maior aumento homólogo do número de trabalhadores foi a actividade imobiliária, com uma recuperação de 5,6%. O subsector fechou o ano com 150 mil trabalhadores, mais 8 mil do que há um ano.

Por outro lado, as actividades de construção registaram um aumento homólogo do número de contribuintes de 5,4%, encerrando o ano com 482 mil filiados na Segurança Social.

Já no segmento das actividades de construção especializada, a maior em número de trabalhadores, o número de trabalhadores a contribuir à Segurança Social aumentou 3,1% em 2021, para 760 mil trabalhadores.