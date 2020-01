Emprego na Alemanha atingiu novo recorde em 2019

Os serviços registaram o maior aumento ano a ano, de 319 mil pessoas. O número de pessoas com empregos na indústria aumentou em 59 mil, enquanto o emprego na construção cresceu em 36 mil pessoas. O boom do mercado de trabalho também está a ajudar os trabalhadores a conseguir melhores empregos com maior segurança social e salários mais altos, segundo o Destatis.

“O número de funcionários sujeitos a contribuições para a previdência social aumentou novamente, enquanto o total de pessoas marginalmente empregadas (incluindo aquelas com baixa remuneração ou curto prazo) continuou a diminuir”, indicou o mesmo organismo de estatística.

O crescimento do emprego deve desacelerar este ano, à medida que as construtoras e os fornecedores de automóveis lidam com uma procura externa mais fraca e as disputas tarifárias.

Estima-se que economia alemã tenha crescido 0,5% em 2019, face aos 1,5% em 2018. O escritório de estatísticas divulgará os dados preliminares do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) germânico no próximo dia 15 de janeiro. Para 2020, o Governo alemão prevê um crescimento geral de 1,0%, ajudado por um número maior de dias úteis.