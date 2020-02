Empreendedores preferem negócios orientados para o consumidor

Em Angola no ano 2018, uma proporção considerável de actividade empreendedoras é resultante de novos negócios (com idade superior a três meses e inferior a 3,5 anos) e de negócios nascentes, que proporcionam uma remuneração salarial por um período inferior a três meses. Esta é uma das imensas conclusões que se podem observar na sétima edição do estudo GEM Angola, com o objectivo de identificar as particularidades, tendências e factores que potenciam o empreendedorismo em Angola, tendo em consideração o período entre 2014 e 2018 de forma a contribuir para o desenvolvimento de políticas regionais e nacionais de apoio ao empreendedorismo. O relatório GEM Angola implicou a recolha de dados: sondagem à 2023 indivíduos de idade adulta (18 e 64 anos de idade), residentes em Angola, através de um questionário padronizado, aplicado a todos os países participantes e sondagem a especialistas nacionais ligados ao empreendedorismo em Angola. Em 2018, 77,9% dos empreendedores em Angola dedicaram-se a actividades, nascente ou nova, que estão orientadas para o consumidor. O sector extractivo é o que regista a menor percentagem de empreendedores (0,8%). O principal índice criado e monitorizado pelo Estudo GEM – a Taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage (TEA), mede a proporção de indivíduos adultos, que estão envolvidos na criação e gestão de negócios que proporcionaram remunerações por um período de três meses (negócios nascentes) ou por um período de tempo entre os três meses e 42 meses (negócios novos). Estes indivíduos são denominados early-stage. A proporção de empreendedores early-stage do sexo feminino correspondeu a 40,7% da população adulta feminina enquanto a proporção para o masculino é de 41,3% da população adulta. Tal dado revela uma mudança de paradigma, em relação ao 2016, quando a proporção revelava maior empreendedorismo por parte das mulheres (35,9) em comparação com os homens (34,5%). 15,2% dos indivíduos em idade adulta são proprietários de negócios estabelecidos ou estão envolvidos na gestão de um negócio com mais de três anos e meio. Neste contexto, considerando o valor da taxa TEA registada para Angola no ano de 2016 (40,8%), é possível concluir que a mortalidade das empresas angolanas estabelecida é ainda um fenómeno de importância significativa.

Cessação da actividade empreendedora Tanto a abertura quanto o encerramento de negócio são fenómenos importantes na análise das tendências do empreendedorismo. Deste modo, a cessação de um negócio não deve ser necessariamente considerada como um fracasso, podendo esta estar associada a uma panóplia de factores positivos, tais como o aparecimento de uma boa oportunidade de venda ou o aparecimento de outras oportunidades de negócio (ver tabela pag.5). 25,5% da população adulta cessou a actividade empreendedora nos 12 meses anteriores à realização da Sondagem à População Adulta, uma taxa inferior à verificada em 2016 (29,4%). Este é um factor importante que nos indica que apesar de no ano de 2018, a TEA de Ango

la ter subido substancialmente em comparação com 2016., existe uma elevada cessação da actividade empreendedora no País, embora se tenha registado um decréscimo deste valor. Paralelamente, em 2018, 18,8% da população adulta angolana afirmou ter abandonado o negócio, sendo que o mesmo não continuou, enquanto 6,7% afirmou ter abandonado o negócio, mas o mesmo continuou. Tal revela que o País apresenta dificuldades em manter activos os negócios criados, sendo a sua taxa de cessação de negócios bastante superior a das restantes economias de rendimento baixo em referência no estudo. Neste contexto, apesar de algumas diferenças naturais, as taxas de cessação de negócios que não continuaram se afigura superior a taxa de negócios que continuaram após a saída do negócio por parte do empreendedor.

Razões para desistência do negócio

Entre as razões que levaram muitos empreendedores a desistir do negócio tanto em Angola quanto em outras economias em 2018, destacam-se cinco grupos: falta de oportunidade de vender o negócio; Negócio não lucrativo; problemas na obtenção de financiamento; razões pessoais; Surgimento de outras oportunidades de emprego ou de negócio. Em 2018, em Angola, 38,5% dos indivíduos que cessaram um negócio destacaram como principal motivo os problemas em obter financiamento. A este motivo, seguem-se a categoria de Outras razões (28%) e logo a seguir o facto de o Negócio não ser lucrativo (25,8%). As principais motivações apresentadas em 2018 apesar de coincidirem com as de 2016, contrastam com as de 2014, por exemplo, ano em que a oportunidade de vender (34,4%) se afirmou como o principal motivo subjacente a cessação dos negócios. Registou-se uma tendência distinta das restantes economias de rendimento baixo, nas quais o negócio não ser lucrativo tem um maior impacto na cessação dos negócios. Paralelamente, em comparação com os resultados de Angola, nas economias de rendimento baixo, os problemas em obter financiamento (22,5%) têm maior impacto na morte dos negócios.

Percepção de competências e oportunidades

75,7% dos angolanos declaram ter as capacidades, os conhecimentos e competências necessárias para criar e gerir o seu próprio negócio. Este valor representa uma descida, ainda que pouco acentuada de 1,5 pontos percentuais relativamente o valor registado em Angola em 2016 (77,1%) e mantendo-se longe do valor registado em 2014 (61,7%). Quanto à percepção de competências para se criar e gerir um negócio, os valores registados em Angola, no ano em referência, são superiores aos que se verificam em todas as de economias analisadas. Os valores das economias de rendimento baixo são as que mais se aproximam dos resultados de Angola. Tal pode ser justificado pelo facto de nas economias de maior desenvolvimento económico, os negócios terem um menor grau de sofisticação e complexidade, o que leva a que os indivíduos se sintam capazes de enveredar pela actividade empreendedora. 74% dos angolanos afirmam considerar a existência de boas oportunidades para criar um negócio na sua área de residência, nos seis meses seguintes à sondagem. Este valor apresenta uma ligeira descida de 2,6 pontos percentuais em relação ao registado em 2016 (76,6%), mas longe dos valores de 2014 (69,7%). Em comparação com as restantes economias de rendimento baixo, os angolanos revelam-se bastante mais positivos relativamente ao surgimento de oportunidades de criação de negócios na sua área de residência, nos seis meses seguintes à sondagem, registando-se uma diferença de mais de 20 pontos percentuais entre o registado em Angola e nas restantes economias, onde se restava um valor de 50,5%.

Empreendedorismo para a inovação

Angola diverge de todos os tipos de economias em análise, visto que o valor da variável “Produto é novo” é superior ao valor da variável “mercado é novo” nos três tipos de economias em análise. No entanto, os valores das economias de rendimento baixo são os que mais se assemelham aos valores de Angola, apesar de registar uma clara diferença na variável, “produto é novo”. 37,6% dos empreendedores early-stage consideram os produtos ou serviços que disponibilizavam como novos para todos ou alguns clientes. Por sua vez, 44,9% dos empreendedores early-stage consideravam que poucos ou nenhum negócios ofereciam o mesmo produto/serviço, constituindo, portanto um novo mercado. Em comparação com 2016, verifica-se um aumento de cerca de 2 pontos percentuais no que diz respeito à proporção desse tipo de empreendedores, os quais consideravam que o mercado era novo para todos ou alguns clientes, aproximando-se do valor obtido em 2014 de 40,9%. No que diz respeito à proporção de empreendedores early-stage que consideravam que o mercado era novo, existindo poucos/ nenhuns negócios que oferecessem o mesmo produto/serviço, regista-se um aumento substancial que ronda aos 11 pontos percentuais. Este valor encontra-se em crescimento, visto que já se tinha verificado um aumento em 2016 face a 2014, ainda que numa escala bem menor. Na actual conjuntura económica, a interligação entre empreendedorismo e inovação assume especial interesse, na medida em que as iniciativas de negócio alicerçadas na inovação se revelam cada vez mais preponderantes para o crescimento económico. O GEM analisou a actividade empreendedora orientada para a inovação, considerando as percepções dos empreendedores early-stage relativamente à novidade do produto/ serviço disponibilizado junto dos clientes, à novidade do produto/serviço no mercado (concorrência) e à novidade dos processos e tecnológicas utilizadas. A actividade empreendedora em termos de inovação também pode ser analisada através da utilização, por parte dos empreendedores, de tecnologias e procedimentos recentes (definidos como estando disponíveis há menos de um ano), novos – disponíveis há mais de um e menos de cinco anos, e que não são considerados novos - disponíveis há mais de cinco anos. A proporção de empreendedores early-stage que afirmaram usar as tecnologias mais recentes disponíveis era de 11,9%. A este resultado seguem-se por ordem crescente, a proporção de empreendedores early-stage que diziam usar tecnologias novas (23,45%) e a de empreendedores que diziam utilizar tecnologias não novas (64,7%). Tendo em consideração os resultados de 2026, destaca-se a evolução registada nas avaliações dos empreendedores face ao uso de tecnologia ou procedimentos não novos (71% em 2016), o que demonstra que existe um aumento do grau de inovação das tecnologias utilizadas no País. Esta evolução pode ser bastante positiva, mais ainda longe dos resultados de 2014 (57,5%). Através da análise à evolução das outras variáveis, pode concluir-se que em Angola tem sido feita uma aposta na utilização de tecnologias recentes. O agregado de empresas que utilizam tecnologias novas e recentes viu o seu peso aumentar de uma forma geral de 28,2% em 2016 para 33,5% em 2018, aproximando-se assim dos valores de 2014.