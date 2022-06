Emissão de dívida pública cai na BODIVA

Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) emitiu 3,57 milhões de títulos da dívida pública, correspondendo a uma redução de 98% face ao período homólogo onde foi emitido 210,9 milhões títulos, segundo os cálculos do Mercado.

De acordo a entidade gestora dos mercados regulamentados, foram emitidos 2,02 milhões em obrigações do tesouro não reajustáveis (OT-NR), bilhetes do tesouro na ordem de 1,55 milhões e 594 obrigações do tesouro indexadas ao dólar (OT-TX).

Em termos financeiros as emissões representaram um património de 204 mil milhões Kz (404 milhões USD). Comparativamente ao período homólogo houve um decréscimo de 25% sobre o montante financeiro de depósitos de títulos.

No acumulado o I trimestre fechou com o total de 87,8 milhões de títulos, representando um montante financeiro de 3,02 mil milhões Kz (5,99 milhões USD) comparado com os 249 milhões de títulos do período homólogo representa um decréscimo de 64,79%.

Neste período as obrigações do tesouro não reajustáveis representaram 20,36% dos activos sob custódia sendo 2,40% de obrigações indexadas ao dólar e 77,24% a bilhetes do tesouro.