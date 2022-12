Emissão de dívida corporativa garantem melhor gestão e benefícios fiscais, diz BODIVA

O Departamento de Desenvolvimento do Mercado da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), aponta que o acesso ao financiamento via bolsa garante às empresas melhor gestão de fluxo de caixa e benefícios fiscais para os emitentes comparativamente a um crédito tradicional.

Os emitentes de dívida corporativa beneficiam de vantagens fiscais nos rendimentos e mais valias das Obrigações, nomeadamente, as obrigações com maturidade até 3 anos são tributados em 10% e as obrigações com maturidade superior a 3 ano são tributados em 5%.

Outra vantagem apontada pelo órgão da BODIVA, é o benefício em 50% para o Imposto Sobre Aplicação de Capitais (IAC).

De acordo ainda com Departamento de Desenvolvimento do Mercado da BODIVA a potencial emissão de dívida privada por parte da Sonangol representa confiança das empresas em outros mecanismos de financiamento que não o bancário e um o amadurecimento do tecido empresarial nacional.

Esta será segunda emissão de dívida corporativa depois do Standard Bank em 2018/21.

O Standard Bank Angola (SBA) é a primeira empresa de direito angolano a ver as suas obrigações admitidas à cotação na BODIVA, mais precisamente no mercado de bolsa de obrigações privadas a negociar os títulos do banco de origem sul-africana.

Uma obrigação é um produto financeiro que permite ao investidor emprestar dinheiro a uma entidade emissora. As obrigações corporativas são emitidas por empresas para ajudá-las a expandir seus negócios. Ao emiti-las, as empresas podem comprar imóveis e equipamentos e realizar projectos lucrativos.

Em troca da posse de um título, os credores recebem juros, também chamados de taxa de cupão.

Para o investidor, a BODIVA, aponta para a vantagem mais aparente de uma obrigação ou dívida corporativa é o facto de poderem ser um investimento relativamente seguro para os investidores e com taxas de rendimento atractivos face aos tradicionais depósitos a prazo.