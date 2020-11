Emis gere plataforma de interoperabilidade

Trata-se de um ecossistema onde, para além do regulador (Banco Nacional de Angola), farão parte sociedades prestadoras de serviços de pagamentos e sociedades operadoras de câmaras de compensação.

Segundo o BNA, no dia 20 de Outubro deste ano, foi autorizada a subsidiária de uma empresa de telecomunicações a prestar serviços de pagamentos. Para além disto, actualmente, tem-se em posse e sob análise vários processos de solicitação de licenças de prestador de serviços de pagamentos, provenientes de start-ups. Todas estas entidades, uma vez licenciadas, integrarão o ecossistema das transferências móveis e instantâneas, explica o banco central.

De acordo com o AEA,citado pelo Jornal de Angola, “uma das formas de aumentar a inclusão financeira passa pela implementação de um Sistema de Transferências Móveis e Instantâneas (STMI), vulgarmente conhecido como pagamentos móveis ou mobile Money”.

A implementação bem-sucedida do ecossistema do STMI pressupõe não apenas a existência de várias sociedades que se complementam na oferta de soluções financeiras, mas também dois instrumentos fundamentais: uma plataforma de interoperabilidade e uma câmara de compensação. Estes permitirão que todos os integrantes do STMI consigam não apenas comunicar entre si mas também realizar transacções financeiras, à semelhança do que existe hoje com o subsistema Multicaixa.

Por esta razão, o Banco Nacional de Angola, a Empresa Interbancária de Serviços e os demais stakeholders do sistema de pagamentos de Angola trabalharão conjuntamente para que, durante o ano de 2021, esteja concluída a infrastrutura do STMI permitindo a total interoperabilidade entre as sociedades prestadoras de serviços de pagamentos móveis e instantâneos.