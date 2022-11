EMAINVEST – SCV exerce actividade ilegal de agente intermediação, alerta CMC

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC), denunciou em nota de imprensa que a empresa EMAINVEST – SCVM não esta autorizada nem registada para o exercício da actividade de agente de Intermediação e Serviços de Investimento.

Segundo a nota que o Mercado teve acesso, por não tratar de uma entidade autorizada e registada para o exercício de actividade de intermediação no Mercado de Capitais, as pessoas individuais e colectivas que efectuem operações de investimento por via da “EMAINVEST - SCVM” não gozam dos mecanismos de protecção a que estão sujeitos.