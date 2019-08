Elon Musk vai lançar empresa de transporte subterrâneo na China

O norte-americano Elon Musk, vai lançar na China com a sua empresa de transporte subterrâneo, a The Boring Company, de acordo com uma publicação do dono da Tesla e SpaceX na sua conta de Twitter.

O anúncio da intenção de entrar no mercado chinês surgiu depois de um utilizador do Twitter ter escrito que Elon Musk participaria numa conferência sobre a inteligência artificial em Xangai, China, no final do mês de agosto.

“Também vamos lançar a The Boring Company China”, foi a resposta de Musk.

A empresa em causa foi criada no final de 2016, incluída no universo empresarial da SpaceX, depois do multimilionário norte-americano ter anunciado a sua ideia de querer construir túneis subterrâneos, por considerar limitada a rede de transportes.

O principal objetivo de Elon Musk com a The Boring Company é criar uma rede infraestruturas para o sistema de transporte conhecido como ‘hyperloop’. Elon Musk acredita estar a investir na mais rápida forma de transporte com o ‘hyperloop’, cujo protótipo deverá superar as velocidades alcançadas pelos comboios recorrendo à propulsão electromagnética como forma de dar energia ao ‘hyperloop’.