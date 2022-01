Egipto concede oito blocos de exploração de gás em primeiro leilão

O Ministério do Petróleo e Recursos Minerais do Egipto concedeu oito licenças de gás natural à Eni, BP, Apex International, Energy Egypt, United Energy, Enap Sipetrol e Ina, respectivamente, em uma licitação para expandir a exploração e produção de gás natural no país, segundo noticiou a energycapitalpower.

As licenças devem atrair um mínimo de 250 milhões USD com 33 poços planeados para serem perfurados em bacias importantes em todo o país.

Após várias descobertas de gás de grande porte ao longo de 2020/2021, o país realizou a primeira licitação de exploração de petróleo e gás em 2021, com 24 blocos em oferta.

Realizado pela estatal Egypt Natural Gas Holding Company, o leilão ocorreu por meio de um novo portal digital, lançado em Fevereiro de 2020, que apresenta um “banco de dados de informações sobre todas as etapas de perfuração, exploração e produção de projectos de petróleo e gás.

O site foi e continua a ser fundamental para a transformação digital do sector de energia do país, ao mesmo tempo que garante que as partes interessadas regionais e globais recebam informações actualizadas sobre as oportunidades de exploração de petróleo e gás.

À medida que o país se move para expandir a participação do gás natural em sua matriz energética, estabelecendo um mercado de exportação competitivo e garantindo a autossuficiência em gás, as licenças permitirão ao Egipto cumprir as metas para o sector de energia.