Efeito coronavírus: OCDE corta projecção do crescimento da economia mundial para 2,4% este ano

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento alerta para o impacto que o coronavírus está a ter na economia mundial e admite mesmo um crescimento negativo no primeiro trimestre do ano. Vê o PIB mundial a crescer menos cinco décimas do que projectava em Novembro, mas a economia chinesa deverá ser a mais afectada, com uma expansão de 4,9%, enquanto a zona euro deverá expandir 0,8%.

O efeito do coronavírus na economia global continua a alarmar as principais instituições internacionais e depois do alerta do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Riade, na Arábia Saudita, foi agora a vez da OCDE advertir para o impacto na recuperação da economia.

A organização liderada por Ángel Gurría cortou as projecções da expansão do Produto Interno Bruto (PIB) a nível mundial em 0,5 pontos percentuais face ao relatório de novembro, para 2,4% este ano. Também para a zona euro está menos optimista, projectando um crescimento de 0,8% este ano, menos 0,3 p.p. do que em Novembro.