EDP sobe 4% e PSI-20 fecha em alta

A impulsionar a bolsa o PSI-20 esteve a subida de 4,07% do BCP, para 0,1843 euros, que recuperou das perdas registadas nas últimas sessões. Os títulos do banco liderado por Miguel Maya subiram depois de o banco central da Polónia que os empréstimos feitos em francos suíços não vão pôr em causa o sistema financeiro polaco e que tem tido impacto no Millennium Bank, do BCP.