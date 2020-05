Economista guineense defende que países africanos deveriam imprimir dinheiro

O Economista Carlos Lopes, de nacionalidade guineense, acha que os países como Nigéria ou África do Sul deveriam ter o “direito de tiragem” do FMI, equivalente à impressão de dinheiro, sem risco de inflação.

O antigo secretário executivo da Comissão Económica da ONU para África, Carlos Lopes, em entrevista exclusiva à Deutsche Welle (DW), agência pública alemã de notícias, diz que o continente africano enfrenta a maior crise económica dos últimos 30 anos devido à “tempestade perfeita”, agravada pela pandemia da Covid-19 e, segundo as suas contas, a África precisa de 200 mil milhões USD para estimular a sua economia.

“Os países que puderem, como por exemplo o Egipto, a Nigéria ou a África do Sul deveriam imprimir o seu dinheiro, até os países da zona CFA poderiam fazê-lo, mas ainda estão amarrados a acordos que tornariam esse debate interminável e sem a urgência para responder a esta crise”.

Defende que como saída principal é o FMI usar os tais direitos, que é o equivalente a imprimir dinheiro, assim como diz que pelas actuais debilidades do sistema económico internacional, a forma mais óbvia de amparar as economias africanas é utilizar os tais direitos de tiragem especial do FMI, que é dinheiro do mundo, não de um país especificamente. “É um mecanismo que existe para situações de crise e não se pode imaginar uma crise pior do que esta”, referiu.