Economista-chefe da Moody’s alerta: se a Fed não cortar as taxas de juro, os mercados vão cair

O último relatório sobre a criação de emprego nos Estados Unidos superou as expectativas do mercado, mas para John Lonski, economista-chefe da agência de notação Moody’s, há sinais de alerta.

Divulgado no dia 5 de Julho, o relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano revelou que em Junho foram criados mais 224 mil postos de trabalho na maior economia mundial.

“Normalmente, teríamos os salários e o rendimento aumentarem acima de 5% ou 6%. No entanto, segundo os números do governo dos EUA, o aumento foi de apenas 3,5%”, disse John Lonski, em declarações ao programa “The Ticker”, do portal Yahoo Finance.

O relatório sobre a criação de postos de trabalho do governo norte-americano revelou que o aumento dos assalariados (salário por hora) em Junho subiu 0,2%, em cadeia. Já os salários subiram 3,1% face a Junho de 2018, abaixo das estimativas, que apontavam para um subida de 3,2%.

Segundo o economista-chefe da Moody’s, o ritmo lento do crescimento dos salários tem impacto no aumento do consumo.