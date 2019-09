Economia e deflação lentas fazem cair os lucros das empresas chinesas

Os lucros das empresas industriais chinesas caíram em Agosto, com a queda de 2% em relação ao período homologo do ano anterior, o que prejudica os negócios e aumenta os problemas para o governo.

De acordo com o comunicado do National Bureau of Statistics Friday, a queda deveu-se a uma desaceleração da produção e vendas industriais, sendo, portanto, a queda mais profunda dos preços ao produtor e super-tufões que atingiram o país.

Nos primeiros oito meses, o lucro contraiu 1,7%. As margens das empresas estatais caíram 8,6% no período, enquanto que as empresas privadas registaram um aumento de 6,5%, segundo a NBS.

Mesmo com as tensões comerciais com os EUA a diminuir um pouco desde Agosto, prevê-se que as manufacturas deste mês (Setembro) se contraiam novamente, o que pressionará mais o governo a agir para combater o crescimento já lento.