Economia da zona euro deverá ter desacelerado para 0,2% no segundo trimestre

A incerteza global e um menor dinamismo do sector industrial continuam a penalizar a economia da moeda única, cujo desempenho será conhecido esta quarta-feira.

“Os dados publicados até agora sobre o segundo trimestre foram algo decepcionantes, uma vez que as perspectivas sombrias de exportação continuam a pesar sobre o setor industrial, que contrasta com as sólidas vendas no retalho”, refere uma nota de research do BBVA. Os economistas da instituição antecipam que o Produto Interno Bruto da zona euro tenha caído 0,2 pontos percentuais (p.p.) em cadeia entre abril e junho.

Apesar de ainda não ser conhecida a evolução do PIB de todos os países da zona euro – a estimativa rápida de Portugal será conhecida dia 14 de agosto -, dados divulgados esta terça-feira sobre a economia francesa apontam para um desempenho aquém do esperado, com uma expansão de 0,2% em cadeia, menos 0,1 p.p. do que no último trimestre, penalizada por uma diminuição do consumo privado (0,2%).

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China continuou a pesar na economia global e a penalizar a a zona euro durante o segundo trimestre e ainda não se vislumbra uma melhoria.