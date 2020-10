Economia chinesa cresce 4,9%

O Produto Interno Bruto chinês cresceu 4,9% no terceiro trimestre. É já um caso de estudo: mais do que recuperar da queda provocada pela pandemia de COVID-19, a economia da China está a crescer em contraciclo com o resto do mundo.

Ainda assim, e pela primeira vez, o Comité Central do Partido Comunista Chinês não faz previsões sobre o fecho do ano. Na apresentação dos dados da execução económica, a porta-voz do Instituto chinês de Estatística justifica a recuperação com um aumento da procura. Liu Aihua sublinha o o crescimento do mercado interno e das importações, colocando a China no papel de motor da economia global.

O ritmo de crescimento da riqueza na China está perto dos valores pré-pandemia. Nas contas do FMI, o gigante asiático que se afirmou este ano como a maior economia mundial deverá fechar o ano a crescer 1,9%. O mesmo ano em que as perdas nos Estados Unidos chegam aos 4,3%, na Índia e Portugal a contracção chega aos 10%