Economia brasileira recua 0,1% no segundo trimestre

A economia brasileira recuou 0,1% no segundo trimestre do ano em comparação com o primeiro trimestre, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O órgão de estatísticas do Governo destacou na divulgação dos dados que o resultado indica estabilidade e vem depois de três trimestres positivos seguidos de crescimento e acrescentou que a economia brasileira se manteve no patamar antes da pandemia.

No mesmo trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 12,4%. No primeiro semestre, o PIB acumula alta de 6,4%. No acumulado nos quatro trimestres, terminados em Junho de 2021, o PIB cresceu 1,8%”, destacou o IBGE.

Em valores correntes, o PIB brasileiro, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no país, chegou a 2,1 biliões de reais (cerca de 408,6 mil milhões USD).

No segundo trimestre do ano, a maior queda foi registada no sector da agro-pecuária (-2,8%), seguida pela indústria (-0,2%). O sector de serviços cresceu 0,7%. Na agro-pecuária, sector que ajuda muito o PIB brasileiro, o resultado foi negativo devido a problemas na colheita do café.

Pela óptica da despesa, a Formação Bruta de Capital Fixo apresentou uma queda de (-3,6%), a despesa de consumo das famílias ficou estável (0,0%). Já a despesa de consumo do Governo brasileiro cresceu 0,7% face ao trimestre imediatamente anterior.