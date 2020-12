Dúvidas no Brexit e tensão EUA-China derrubam bolsas e põem libra em queda

Bolsas tombam com tensão EUA-China e Brexit

Depois de uma abertura de sessão com as principais bolsas europeias a alternarem entre subidas e descidas ligeiras, as praças bolsistas do velho continente estabilizaram entretanto em terreno negativo.

O índice de referência europeu Stoxx600 cai 0,91% para 390,46 pontos penalizado pela queda de todos os sectores europeus, embora seja a banca a em maior destaque pela negativa ao desvalorizar mais de 2%. Quedas do retalho r do sector dos seguros também penalizam.

Em Lisboa, o índice PSI-20 resvala 0,64% para 4.672,82 pontos depois de três dias seguidos a acumular valor, afastando-se assim do máximo de 6 de março que renovou no arranque da sessão. Ao perder acima de 2% para os 9,142 euros, a Galp Energia é a cotada que mais pressiona o índice lisboeta.

A dificuldade para a União Europeia e o Reino Unido chegaram a acordo quanto à relação futura está a causar apreensão nos mercados, o que se reflecte desde já na depreciação da libra.

As negociações durante o fim de semana permitiram aproximar posições, contudo, segundo as versões de Bruxelas e de Londres, um acordo sobre uma parceria económica persiste distante.

O responsável por conduzir as negociações pelo lado europeu, Michel Barnier, transmitiu aos representantes dos Estados-membros junto de Bruxelas que não está iminente um compromisso no que diz respeito às pescas, o que adensa as dúvidas quanto à possibilidade real de um acordo entre as partes.

Também a contribuir para o reforço da incerteza nos mercados está o renovar da tensão entre os Estados Unidos e a China, havendo agora a perspectiva de que Washington aprove sanções sobre responsáveis chineses de topo devido às decisões adoptadas que fragilizam a autonomia de Hong Kong, região administrativa chinesa.

Juros das dívidas aliviam na moeda única

O custo da dívida pública negociada nos mercados secundários está em queda para a generalidade dos países da Zona Euro e para as economias periféricas em particular.

É portanto esse o caso de Portugal, Espanha e Itália. No caso português, a “yield” associada às obrigações soberanas a 10 anos cai 2,7 pontos base para 0,006%, enquanto as taxas de juro referentes aos títulos espanhóis e italianos seguem a cair 3,1 pontos base para 0,046% e 0,591%, respectivamente.

Já a “yield” correspondente às obrigações soberanas da Alemanha com maturidade a 10 anos alivia 3,4 pontos base para -0,584%.