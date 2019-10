Draghi desvaloriza divergências no BCE: “Faz parte do debate”

“Toda a gente tem discussões, todas as jurisdições têm discussões sobre decisões de política monetária, muitas vezes são tornadas públicas, outras vezes não”, afirmou. “Faz parte do debate”.

Na última reunião, em setembro, o BCE anunciou um pacote de estímulos à economia, que incluíram o reiniciar o Quantitative Easing (QE) em novembro, com a aquisição de dívida no valor de 20 mil milhões de euros por mês durante o período em que for necessário. Alguns membros do banco central não terão concordado sobre os efeitos positivos das medidas, com as minutas da última reunião a demonstrarem uma divisão no Conselho. Apesar de ter sido aprovada por maioria, muitos membros acreditam que a decisão de comprar activos no valor 20 mil milhões de euros por mês e sem data final foi prematura.

Draghi defendeu que o pacote da última reunião permite um “estímulo monetário substancial”, o que irá contribuir para um maior alívio das condições de financiamento para empresas e famílias, com consequências positivas para a expansão da zona euro e “a convergência sustentada da inflação para o nosso objectivo de inflação a médio prazo”.

O ainda presidente do BCE garantiu ainda que uma avaliação geral permite considerar que as taxas negativas nos depósitos “é positiva” e que “as melhorias na economia mais do que compensaram os efeitos negativos”.