DP World Luanda aposta na formação de quadros nacionais

A DP World Luanda, empresa que gere e opera a concessão do Terminal Multiusos do Porto de Luanda, lançou uma campanha de recrutamento para jovens licenciados para serem formados pela empresa, no âmbito do programa “Grow”.

O programa está aberto a jovens com idades até 25 anos, licenciados e mestrados nas áreas de recursos humano, saúde, segurança e ambiente, operações, engenharia, finanças, tecnologias de informação e marketing.

“O programa faz parte do compromisso assumido pela DP World de contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde opera, e procura acelerar o crescimento dos jovens licenciados angolanos que possuam grande potencial, ao proporcionar formação avançada e experiência de trabalho”, lê-se na nota divulgada pela instituição.

“Desta forma contribui também para a integração dos jovens no mercado de trabalho e para a formação, pela DP World Luanda, de um leque diferenciado de futuros líderes no sector”, acrescenta a nota.

Por sua vez, o CEO da DP World Luanda, Paco Pinzon acredita fortemente no investimento em conteúdo local e espera “não só guiar e formar os estagiários que se juntem ao programa, como também aprender com os seus pontos de vista sobre todas as nossas áreas, especialmente no domínio da inovação e do digital”.

“Temos também esperança de, através do Programa Crescer, podermos encorajar e motivar outros jovens a procurarem oportunidades de carreira na DP World Luanda”, apontou.

Os candidatos vão ser seleccionados através de um rigoroso processo de entrevistas e testes, gerido por um parceiro local externo. Como parte do compromisso de inclusão e diversidade, a DP World encoraja jovens do sexo feminino a participarem.