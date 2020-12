Dow Jones Industrial fecha mês de Novembro em alta

Os resultados definitivos da sessão indicam que o selectivo Dow Jones terminou em perda de 0,91%, para 29.638,64 pontos, arrastado designadamente por Chevron (-4,52 %), Dow Inc (-4,31 %), Travelers (-3,56 %) e JPMorgan (-2,76 %).

Com desvalorizações menores, mas também em terreno negativo, fecharam o alargado S&P500, que recuou 0,46%, para as 3.621,63 unidades, e o tecnológico Nasdaq, que desceu 0,06%, para as 12.198,74.

Os investidores aproveitaram para realizar alguns ganhos na última sessão de novembro, que viveu uma tendência mensal de subida das cotações, que, no caso do Dow Jones, se traduziu em uma valorização de 11,9%, uma estreia no nível acima dos 30 mil pontos e a vivência do melhor mês nos últimos 33 anos.