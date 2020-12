Dono do grupo de restauração Praia torna-se accionista da Media Capital

O consórcio Biz Parners, que detém 10.118.339 ações do capital social da Media Capital desde 2 de novembro, correspondente a uma participação qualificada de 11,9725% no seu capital social e direitos de voto, comunicou à CMVM, esta noite, uma alteração na sua estrutura accionista.

“A nossa accionista Hiper Go reduziu a sua participação no capital social da Biz Parners, uma vez que, no passado dia 23/11/2020, alienou 20.000 à Publithings, que tem como beneficiário efectivo José Nuno Martins Santana”, refere.

Nuno Santana é CEO do grupo NIU, ligado à publicidade, marketing e organização de eventos, e um dos donos do Grupo Praia, que detém os restaurantes Praia no Parque, Praia na Villa e Praia – Sea, Salt & Pepper. Agora, fica com 2% do capital da dona da TVI.

Assim, a Biz Partners é actualmente detida pelas seguintes entidades e nas seguintes percentagens:

a) 16,7049% pela Hiper Go, que tem como beneficiário efectivo Miguel Maria Bragança Cunha Osório Araújo

b) 16,7049% pela IBG – International Business Group Portugal (Zona Franca da Madeira) que tem como beneficiário efectivo Isabel Maria Araújo Rodrigues de Sá

c) 16,7049% pela Castro Group, que tem como beneficiário efectivo Paulo Jorge Gomes Rodrigues Pereira de Castro

d) 16,7049% pela Publithings, Unipessoal, Lda., que tem como beneficiário efectivo José Nuno Martins Santana

e) 16,4753% pela Capitais Privados, que tem como beneficiário efectivo João Amaro Martins de Barros

f) 8,3525% pela Regimidia, Unipessoal, Lda., que tem como beneficiário efectivo António Manuel Mateus Antunes

g) 8,3525% pela Benecar, Automóveis, S.A., que tem como beneficiário efectivo Nuno Grosa Faustino da Silva

Desta forma, a Hiper Go detém 2% da Media Capital, tal como a IBG, o Castro Group e a Publithings. A Capitais Privados controla 1,97% e a Benecar e Regimidia, do cantor Tony Carreira, detêm 1% cada.