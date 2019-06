Donald Trump e Xi Jinping vão reunir e cenário anima Wall Street

Uma informação que aumenta as esperanças de que as duas maiores economias do mundo possam travar as consequências negativas da guerra comercial em curso.

Face a este cenário, o tecnológico Nasdaq valoriza 0,10% para 8.039,35 pontos, o alargado S&P 500 cresce 0,06% para 2.951,90 pontos e o industrial Dow Jones sobe 0,30%, para 26.800,06 pontos.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, alertou que as sanções “significativas” serão anunciadas esta segunda-feira e acrescentou que quer construir uma “coligação global” para lidar com a ameaça que diz ser proposta pelo Irão.

Donald Trump ordenou, mas posteriormente cancelou, um ataque militar na semana passada em resposta ao abatimento de um drone norte-americano por parte do Irão.

Nas outras cotadas o Caesars subiu 16% no comércio de pré-mercado depois da operadora de casinos ‘Eldorado Resorts’ concordou em unir-se num acordo que avalia o Caesars em 15 mil milhões de euros. Uma decisão que levou o ‘Eldorado a cair 6%. Enquanto isso, o Facebook e a Microsoft cresceram ambos 0,5%.