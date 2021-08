Dólar cai após a alta da semana passada

O dólar norte-americano caiu na segunda-feira, após registar sua maior alta semanal em mais de dois meses na semana passada, enquanto os mercados adoptaram um clima de risco com dados fracos sugerindo que o Federal Reserve (Fed) não deve remover rapidamente sua postura acomodativa.

O crescimento da actividade de negócios dos EUA desacelerou pelo terceiro mês consecutivo em Agosto, conforme restrições de capacidade, escassez de oferta e a rápida propagação da variante Delta do coronavírus enfraqueceram a recuperação económica, mostrou a empresa de dados IHS Markit.

O índice do dólar atingiu uma alta de nove meses na semana passada, subindo quase 5% em relação às baixas de Maio, com os investidores firmando suas apostas de que o Fed vai começar a reduzir as políticas de estímulo da era da pandemia antes da Europa e do Japão.

Robert Kaplan, presidente do Fed de Dallas, abalou essas expectativas na sexta-feira, quando o famoso falcão disse que poderia reconsiderar a necessidade de um início precoce da redução gradual se o vírus prejudicar a economia.

Moedas mais arriscadas, incluindo o Aussie, a coroa norueguesa e o dólar canadense estavam entre os principais beneficiários de um dólar mais fraco.

O índice de acções pesadas em commodities do Canadá avançou para níveis recordes, com os preços do petróleo se recuperando de uma série de derrotas de sete dias.

O índice do dólar, que mede seu desempenho em relação a uma cesta das seis principais moedas, caiu 0,415%, para 93,066.

O euro subiu 0,37% a 1,1739 USD, enquanto Iene japonês foi negociado abaixo de 0,04% a 109,7600.