Dívida pública de Cabo Verde diminui em 2017/2018 mas permanece elevada

“Depois de um aumento rápido em anos anteriores, a dívida pública diminuiu de 127,8% do PIB em 2016 para 122,8% do PIB em 2018”, resultado que foi impulsionado principalmente pela aceleração do crescimento, variações favoráveis da taxa de câmbio e contenção fiscal.

Segundo MacauHub, os membros do GAO adiantaram que Cabo Verde terá de aumentar as receitas e conter o crescimento das despesas, preservando ao mesmo tempo as despesas em sectores sociais críticos, para reduzir ainda mais a dívida e o elevado risco de endividamento.