Dinheiro em posse das pessoas é de cerca de 640 milhões USD

O relatório sobre a síntese monetária do Banco Nacional de Angola (BNA), referente ao mês de Agosto, informa que o dinheiro em posse do público é de 379 887 milhões Kz (cerca de 640 milhões USD).

De acordo com o Jornal de Angola, o valor representa uma ligeira subida quando comparado aos 379 508 milhões do mês de Julho e mesmo em relação aos 376 120 milhões do mês de Junho.

Ao que se lê do referido relatório, nos últimos três anos, o banco central apurou, em 373.035 milhões em 2018; em 2019, 418.992 milhões e, em 2020, 404.596 milhões Kz, respectivamente.

Em relação aos depósitos transferíveis, o BNA situa em 5,49 biliões Kz, acima dos 5,32 biliões Kz em Julho e iguais aos 5,49 biliões do mês de Junho, significando também maior apetência do público em manter as reservas junto do sistema bancário.

Até ao mês de Agosto, o crédito líquido à administração central ficou estimado em 4,81 biliões de Kz

Recentemente, o BNA fez saber que estavam em circulação 240 milhões de notas de 200 e de 500 Kz, a razão de 120 milhões cada, e 80 milhões para as 1.000, 2.000 e 5.000 Kz, respectivamente.