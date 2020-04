Diamond Offshore pede falência

A Diamond Offshore (DO) , que estava a registar perdas antes mesmo da actual queda nos preços do petróleo, entrou com pedido de falência hoje, como o próprio nome sugere, realiza perfuração offshore com 15 sondas trabalhando para Hess, Occidental ( OXY ) , Petróleo Brasileiro e BP ( BP ) .

A Diamond perdeu 357 milhões USD no ano passado - quase o dobro da perda registada em 2018 -, uma vez que a receita caiu 12%, para pouco menos de 1 mil milhão, ela registou perdas em quatro dos últimos cinco anos, com apenas um lucro estreito de 18 milhões USD em 2017, nos últimos cinco anos, suas perdas totalizaram 1,2 mil milhão USD.

A empresa possuía quase 2 mil milhões em dívidas de longo prazo em seu balanço patrimonial em 31 de Dezembro e apenas 156 milhões USD em dinheiro, a Diamond emprega 2.500 trabalhadores.

O preço do petróleo caiu nos últimos meses devido a uma queda acentuada na demanda: os pedidos de estadia em casa em todo o mundo resultaram em muito menos viagens de carro e de avião.

A certa altura, na semana passada, os futuros do petróleo se tornaram negativos, pois os investidores temiam que não houvesse espaço suficiente para armazenar o petróleo que está ser produzido, como resultado, a perfuração de um novo óleo praticamente parou.

"Após uma análise cuidadosa e diligente de nossas alternativas financeiras, [concluímos] que o melhor caminho a seguir para a Diamond e suas partes interessadas é buscar a protecção do capítulo 11", disse o CEO Marc Edwards. "Com esse processo, pretendemos reestruturar nosso balanço patrimonial para alcançar um nível de dívida mais sustentável e reposicionar o negócio para obter sucesso a longo prazo".

De acordo com o BankruptcyData.com, esta é a quinta empresa de petróleo de capital aberto a declarar falência nos últimos 30 dias, espera-se que haja muito mais falências do petróleo.

O maior até agora é o Whiting Petroleum ( WLL ) , que entrou em falência em 1º de abril. O Whiting já foi uma estrela em ascensão no sector de xisto, com 1,6 mil milhão em vendas no ano passado, mas, como a Diamond Offshore, Whiting registou uma perda líquida em quatro dos últimos cinco anos.