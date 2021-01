Diamantino Azevedo Participa Pela Primeira Vez na Reunião da OPEP nas Vestes de Presidente

Oencontro está agendado para o dia 04 de Janeiro de 2021, e tem como objectivo avaliar o comportamento do mercado global do petróleo, o nível de conformidade dos cortes e as perspectivas para os meses seguintes. Igualmente, a reunião visa examinar o impacto da redução paulatina dos cortes em 500 000 bpd, decisão tomada a 03 de Dezembro.

Os preços do barril de petróleo continuarão extremamente voláteis ao longo do 1º trimestre de 2021, embora o Brent esteja actualmente a ser comercializado numa média de 50 USD /​bbl.

Os cortes de produção da OPEP+ continuam a ser o principal factor de estabilização do mercado, enquanto que o início das vacinações contra o Coronavírus vem dar um outro ar ao mercado, aguardando-se apenas pelos resultados da eficácia das vacinas.

Os membros da OPEP+ concordaram em realizar reuniões mensais a partir de Janeiro de 2021 para avaliar os relatórios sobre as condições do mercado global de petróleo, elaborados pelo Grupo Técnico Conjunto, e decidir sobre os ajustes subsequentes na oferta, sendo que os mesmos não poderão ascender os 500.000 bpd/​mês.

Espera-se que o Comitê de Monitoramento da OPEP+ tenha mais informações relativamente aos novos bloqueios na Europa e nos Estados Unidos e o impacto causado à demanda global de petróleo. Por outro lado, a aliança apreciará o consumo de petróleo na Ásia e as informações relacionadas com o plano de vacinação contra o Coronavírus em curso em alguns países.

Actualmente a OPEP+ retém cerca de 7,7 mbpd e espera-se uma redução gradual nos cortes de produção para 7,2 mbpd em Janeiro e 6,7 mbpd em Fevereiro.