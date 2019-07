Desemprego na zona euro cai para 7,5% em Maio e regista novo mínimo de 2008

Segundo o organismo de estatística, a taxa de desemprego caiu 0,1 pontos percentuais desde Abril, sendo que em maio de 2018 esta se tinha fixado em 8,3%.

Na Europa, o desemprego fixou-se em 6,3% em Maio, menos 0,6 pontos percentuais do que em igual período do ano passado. Este valor é o mais baixo desde janeiro de 2000.

O Eurostat estima que existiam mais de 15,5 milhões de cidadãos europeus desempregados, durante o mês de maio. Já em relação a abril, este número caiu em 71 mil habitantes na Europa e 103 mil cidadãos na zona euro.

Os níveis de desemprego mais baixos verificaram-se na República Checa, com 2,2%, Alemanha, com 3,1%, e Holanda, com 3,3%. Já as taxas mais elevadas verificaram-se na Grécia, que atingiu 18,1% Espanha, com 13,6%, e Itália, com 9,9%.

Relativamente a maio de 2018, o desemprego caiu em 23 estados membros, mas permaneceu estável na Áustria e aumentou na Dinamarca, Luxemburgo, Polónia e Suécia.

Portugal, por sua vez, regista uma taxa de desemprego acima da média europeia, mas abaixo da taxa de desemprego da zona euro. Em Portugal, esta taxa fixou-se em 6,6%, durante o mês de maio.