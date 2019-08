Desemprego cai para 11,8% no Brasil, com 12,6 milhões de pessoas sem trabalho

Em 2019, a taxa de desemprego no Brasil caiu de 12,7%, no primeiro trimestre, para 11,8% nos três meses seguintes.

Segundo explicou Cimar Azeredo, analista do IBGE, o aumento “de 1,2 milhões de pessoas no contingente de ocupados [com trabalho], com redução significativa da pressão sobre o mercado laboral [menos 609 mil pessoas desempregadas], provocou essa retracção considerável na taxa”.

No entanto, o organismo oficial revelou que a melhoria na taxa de desemprego está relacionada com o aumento do trabalho informal, ou seja, do número de pessoas que trabalham sem contrato.

No segundo trimestre, o total de empregados do sector privado sem contrato de trabalho atingiu 11,7 milhões de pessoas, o maior número desde 2012.

O aumento em relação ao trimestre anterior foi de 3,9%, o que representa 441 mil pessoas nessa situação.