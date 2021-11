Desempenho das acções europeias afunda índices americanos

As acções europeias nos últimos doze meses ganharam notoriedade superior a quem do esperado em comparação com os principais índices americanos, segundo apontam especialistas consultasdos pela Funds People.

Na visão da gestora J.P.Morgan AM, o ano de 2021 tem-se mostrado bastante diferente a exemplo disto é o índice de bolsa composto por 50 acções da zona Euro, Eurostoxx 50 consegue uma rentabilidade superior ao Dow Jones e muitos índices europeus conseguem retornos elevados do que o próprio Nasdaq.

Nos últimos anos, muitas vezes a gestora mostraram uma predisposição para a Europa face aos EUA, mas foram poucos muitas vezes que em que acertaram nessa decisão.

O bom desempenho das acções europeias face aos EUA, tem levado investidores a interrogarem se a Europa continua a ter um bom caminho a percorrer ou se é a altura de começar a recolher mais-valia.

A subdirectora de estratégia da J.P.Morgan AM e responsável de investimento sustentável para Portugal e Espanha, Elena Domecq, defende a primeira opção e deu três razões para justificar a sua sobreponderação em acções europeias.

“Até ao segundo trimestre deste ano não vimos como é que as restrições seriam levantadas na Europa, mas assim que ocorreram houve uma forte recuperação e neste trimestre será marcado o pico de crescimento na Europa”, explicou.

Embora não exclua que, a nível global, haverá um crescimento um pouco mais discreto do que o observado no ano passado em que o ponto de inflexão para a Europa, que apoia a sua visão positiva deste mercado, foi a criação do Fundo de Reestruturação.

“Marca um antes e um depois desde que com este fundo as conversas foram postas em cima da mesa antes impensáveis e parece que a Europa voga na mesma direcção”, diz.

Intimamente ligada a esta recuperação económica está a segunda razão pela qual acredita que a Europa ainda tem um caminho a percorrer: as avaliações.

As acções europeias não só pagam muito mais do que o fixed income, mas também em rentabilidade por dividendos ultrapassam mercados como os EUA e o Japão.

Isto num contexto de crescimento constante dos lucros das empresas europeias. “Esperamos um crescimento de 34% de 2020 para 2021 e de 18%, o que significaria que até ao final de 2022 o máximo de 2018 seria ultrapassado”, refere Elena Domecq.

A terceira razão que suporta a sobreponderação de acções nas carteiras é explicada a partir dos fluxos. Após anos de fortes saídas em acções europeias (calculam resgates no valor de 250 mil milhões USD nos últimos três anos) e entradas nas obrigações, começam a ver-se fluxos positivos no mercado bolsista do Velho Continente.

As alternativas de investimento em função do potencial que as acções europeias passam em investimento em empresas digitais, empresas value e em investimento sustentáveis.

Trajectória de ascensão

De acordo com responsável pelo mercado português da Aberdeen Standard Investments, Álvaro Antón Luna esta recuperação rápida dos mercados resultou da estabilização do número de casos da COVID-19 e das medidas fiscais e monetárias extraordinárias tomadas um pouco por todo o mundo.

“A magnitude destes estímulos tem sido impressionante. Os bancos centrais cortaram taxas e injectaram quantidades astronómicas de liquidez nos mercados globais, o que permitiu evitar que uma crise sanitária se transformasse numa grave crise financeira”.

A relativa solidez financeira do sector bancário também foi um factor importante. Suportados por uma regulamentação cada vez mais rigorosa, os balanços estão mais fortes e resilientes comparativasmente a crises recentes, referiu.

As melhores métricas de liquidez estão a permitira que os bancos continuem a financiar a economia real, mesmo em tempos mais conturbados.

Os mercados recuperaram em força das baixas verificadas a meio de Março e o ritmo desta recuperação não deve ser subestimado.

Entre 20 de Fevereiro e 24 de Março, as acções europeias afundaram 35%. Desde então, já recuperaram mais de 20%, o que se traduz numa recuperação de mais de metade das perdas anteriores.