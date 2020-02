Desaﬁos dos mercados BODIVA apresentados em relatório

Durante o evento serão analisados e abordados de forma global os mercados BODIVA e apresentadas as últimas inovações e elencando os desafios e perspectivas dos principais players do mercado.

A cerimónia visa proporcionar ao mercado um momento de reflexão e análise ao desempenho dos instrumentos financeiros transaccionados na BODIVA. Na mesma cerimónia serão galardoados os membros da BODIVA com melhor desempenho durante o ano transacto e que contribuíram para que a instituição nacional de Bolsa de Dívida tivesse os resultados satisfatórios. Recorde-se que BODIVA registou, no ano passado, transacções no montante de 874,1 mil milhões Kz, um aumento de 10% face a 2018, indicam cálculos do Mercado com base no relatório da instituição referente a Dezembro último.

Segundo o documento, as operações realizadas no Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT) contribuíram para o resultado global com 84%, ou seja, cerca de 733,7 mil milhões Kz. Já as negociações ocorridas no Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV), referente à compra e venda de unidades de participações do fundo de investimento gerido pelo BFA Gestão de Activos, contribuíram com 16% (139,8 mil milhões Kz). Neste período o Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas (MBOP), também gerido pela BODIVA, movimentou 344 milhões Kz, referente à emissão de dívida corporativa do Standard Bank Angola - a única até ao momento. Com este passo significa dizer que a instituição está empenhada em acelerar o aprofundamento dos instrumentos do mercado para o financiamento da economia. Deste modo, a partir de Maio de 2020 serão ministradas três sessões de formação a administradores das empresas que integram o Propriv, membros da Bodiva, IGAPE, CMC, e empresas privadas identificadas e com interesse em capitalizar-se em bolsa, formação essa que resultou de uma assinatura de um acordo de formação entre London Stock Exchange Group (LSEG) e a Bolsa de Dívida e Valores de Angola.