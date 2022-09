Depois de bater recorde, dólar segue a valorizar

Depois de ter atingido um recorde no final do dia desta terça-feira, o dólar segue a valorizar face às principais divisas. O índice do dólar da Bloomberg, que mede a força desta moeda contra dez divisas rivais, sobe 0,41% para 114,575 pontos.

Em relação ao euro, o dólar assinala o sétimo dia de ganhos e sobe 0,45% para 1,0469 euros.

Já face à libra, depois da nota verde ter avançado para máximos de sempre esta segunda-feira, o dólar valoriza 0,49% para 0,9363 libras.

“Estamos a ver uma aversão ao risco geral nos mercados”, explica o analista David Forrester, do Credit Agricole em Hong Kong.

“Este [sentimento] apoia o dólar, mas também o iene, dado que com a intervenção do Banco do Japão, uma aposta mais segura é vender a libra e o euro contra o dólar em vez do iene”, adianta ainda.