Deloitte reforça equipa com mais de 60 recém-licenciados

A Deloitte, no âmbito da contínua aposta no talento nacional, reforçou a equipa com mais de 60 jovens licenciados das principais universidades.

A estratégia firma-se no âmbito de crescimento e compromisso com a qualidade, capacitação e aposta no talento nacional.

De acordo com a nota enviada à redacção do Jornal Mercado, todos os profissionais que iniciam a carreira na Deloitte, são recebidos por processos de acolhimento e integração, estruturados e validados de acordo com a experiência da firma nas diversas localizações geográficas onde opera.

O comunicado aponta também que a Firma mantém uma forte aposta na formação e capacitação dos nossos colaboradores, estando a investir também na formação nos centros internacionais da Deloitte.

“A estratégia que temos seguido está fortemente suportada pela aposta no talento nacional, assim como pela forte convicção de contributo para a sociedade, aumentando, a cada ano, a nossa equipa com elementos de qualidade ímpar e formando profissionais de excelência”, lê-se no documento.

Com mais de 400 profissionais, a Deloitte demonstra, mais uma vez, o seu compromisso com o progresso e desenvolvimento do País, sendo para a firma crucial reforçar, formar e capacitar o capital humano, tendo sempre bem presente que “Todos estes profissionais serão capacitados deforma a serem líderes na resolução de desafios do futuro do País”, termina o Presidente.

Estima-se que até ao final do ano, a Deloitte vai continuar a contratar colaboradores nacionais para as diversas áreas, privilegiando jovens com formação académica superior em economia, gestão, contabilidade, fiscalidade, engenharia informática e de telecomunicações.

Refira-se que a Deloitte, empresa líder global na prestação de serviços de audit & amp; assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços relacionados, está presente em Angola há 26 anos .