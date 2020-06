Deloitte duvida do estorno de 79,4 milhões USD da SODIAM

A consultora e auditora Deloitte mostrou reservas quanto à recuperação de 79,4 milhões USD, que corresponde a um investimento financeiro e suprimentos concedido pela Empresa de Comercialização de Diamantes de Angola - SODIAM à entidade Victoria Holding.

Ao justificar a reserva de opinião na verificação das contas de 2019 da diamantífera, a Deloitte entende que, pese ao facto de ser detentora de 50% do capital, a SODIAM não remeteu informação de suporte suficiente, para permitir aos auditores concluir sobre a viabilidade da aplicação financeira.

No que se refere às contas por receber, avaliadas em 74 milhões USD, das quais 60,9 milhões se referem ao ano de 2018, e 50,2 milhões a juros de um empréstimo contraído junto do Banco Internacional de Crédito (BIC), os auditores da Deloitte também mantiveram reservas.

“Não obtivemos informações suficientes que nos permitam concluir quanto à realização futura do investimento financeiro, suprimentos e das contas a receber da participação referenciada, nem quanto ao montante de eventuais perdas e responsabilidades por registar naquela data decorrentes da sua situação financeira”, justificam.

De acordo com o balanço de 2019, a SODIAM obteve um resultado líquido de 27,1 milhões de USD, capitais próprios de 122,3 milhões e um balanço de 339,3 milhões. Refira-se que, no decurso do exercício findo, de acordo com o auditor, a empresa procedeu à recuperação, análise e reconciliação de um conjunto de saldos.