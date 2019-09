Delegações da China e EUA voltam a discutir acordo comercial em Outubro

“Os dois lados concordaram em realizar a décima terceira rodada de negociações económicas e comerciais de alto nível em Washington, no início de outubro, antes da qual estarão em constante contacto”, revela o comunicado.

A mesma nota confirma que as delegações vão reunir, em meados de setembro, como anteriormente anunciado, “para preparar um progresso significativo durante as negociações de alto nível”.

“Ambas as partes concordaram que deveriam trabalhar juntas e tomar medidas práticas para criar condições favoráveis às negociações”, aponta.

A nova rodada de negociações ficou marcada após uma conversa via telefone, segundo a mesma fonte.

No telefonema participaram, do lado de Pequim, o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, que lidera a delegação chinesa, o ministro do Comércio, Zhong Shan, o governador do banco central, Yi Gang, e o vice-diretor da poderosa Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Ning Jizhen.

Do lado dos EUA, participaram o representante do Comércio e o secretário do Tesouro, Robert Lighthizer e Steven Mnuchin, respectivamente.