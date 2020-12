Défice orçamental desafia cortes na Opep

Segundo Patrício Quingongo, citado pelo Jornal de Angola,a presidência rotativa de Angola inicia 2021 com este desafio por vencer.

“É importante que a presidência angolana consiga a coesão do grupo Opep e possa dar exemplos ao cumprir com os cortes acordados, pois o benefício do aumento do preço é superior se comparado à redução imposta na produção”, disse.

Sobre os cortes na produção, o especialista entende que a continuidade é crucial para que a baixa procura seja compensada pelos preços.

Segundo disse, negociações do barril entre 30 e 40 dólares pode ser considerado de prejuízos incalculáveis e tal cenário coloca-se no caso de os membros aumentarem a produção.

“O mercado encontra-se instável como resultado da instabilidade da procura e da oferta, situação só ultrapassável com a descoberta da vacina à COVID-19. Enquanto a indústria farmacêutica nada sinaliza, os preços do petróleo vão manter estas incertezas”, afirma.

Encomendas

O valor de 49,92 dólares do barril de Brent da última sexta-feira acentuou a confiança que as notícias da indústria farmacêutica com relação à vacina contra a COVID-19 estão a provocar nas encomendas petrolíferas.

A queda ligeira na abertura das negociações de ontem, com o barril a ser negociado a 49,06 dólares, não abalou o optimismo dos analistas, embora perto do meio dia tal baixa tenha se fixado nos 48,66 dólares.

Como foi possível ler-se no quadro de variações das negociações nestes sete dias do último mês do ano, o arranque com 47,42 dólares como preço de referência ao Brent do Mar do Norte sobe a crença generalizada de eventual novo cenário, que poderá fazer daqui há a dias encomendas em mínimos de 50 dólares.

Este preço é para muitos dos analistas o ideal, sobretudo para países muito dependentes da matéria-prima (entre os quais Angola).

“Petróleo lucro e petróleo custo”

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), entidade reguladora do sector no segmento “upstream”, realiza, amanhã, mais uma sessão de formação/videoconferência para jornalistas.

Na formação online, de quarta-feira, o tema escolhido é “Petróleo lucro e petróleo custo”, sendo esta a terceira de uma série de sessão de treinamento dirigidos para os profissionais da comunicação social.

Esta iniciativa da ANPG que quer capacitar os jornalistas e muni-los de melhores ferramentas na abordagem sobre a indústria petrolífera discutiu já “As licitações” e o “Desenvolvimento e produção em campos petrolíferos”.

O Conteúdo Local foi outro dos tópicos abordados, enquanto compromisso da Concessionária Nacional para a afirmação do empresariado e capital humano nacionais no sector, nesta janela de lançamento da Licitação Onshore (Bacias terrestres).