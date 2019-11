Declaração aduaneira por escrito para passageiros entra vigor

Trata-se do formulário de declaração aduaneira para passageiros/viajantes, um flayer que estará disponível, a partir do dia 01 de Dezembro deste ano, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, mas de forma experimental por um período de 30 dias.

Lançado pelo Ministério das Finanças, através da Administração Geral Tributária (AGT), os formulários traduzidos em português, inglês e francês, foram apresentados à imprensa nesta quinta-feira.

Depois do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, segue o Porto de Luanda e o do Lobito em simultâneo, isto é, em Janeiro de 2020 e posteriormente as fronteiras do Zaire, como o Luvo e da Santa Clara, Angola/Namíbia, na província do Cunene.

A introdução do referido formulário surge no âmbito das boas práticas internacionais de controlo do fluxo financeiro e dos bens negociáveis ao portador, bem como o cumprimento da recomendação 32 do Grupo de Países do Sul e Leste de África contra o branqueamento de Capitais (ESAAMLG) do qual Angola é membro.

Com a medida, Angola cumpre também com as recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI/FATI) e do Tesouro Nacional Americano, para o combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

De acordo com director dos Serviços Aduaneiros, Santos Mussamo, os formulários estarão disponíveis em pontos estratégicos do aeroporto ou seja, antes de efectuar-se o check-in ou melhor, antes de passar os serviços de migração.