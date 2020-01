Davos: Ministra das Finanças reúne com Fundo Norueguês

A ministra das Finanças, Vera Daves, manteve na terça-feira, em Davos (Suíça), encontros com a presidente do Fundo Norueguês (NORFUND), Olaug Svarva, e com a directora para África do Fórum Económico Mundial, Elsie Kanza.

Segundo o Jornal de Angola, no encontro com Olaug Svarva foram abordados aspectos relacionados com acções desenvolvidas pela instituição nórdica na economia angolana, com maior realce aos problemas com que se depara no investimentos na empresa Angola Environmental Services (AES). Enquanto que com Elsie Kanza, foi discutida estratégias para melhor performance do País no encontro internacional que decorre actualmente em Davos.