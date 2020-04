Custos dos superpetroleiros disparam 67%

Quando a Arábia Saudita e a Rússia iniciaram a guerra dos preços de petróleo por uma fatia maior de participação no mercado, o sector de transporte marítimo entrou num momento de alta actividade com os superpetroleiros a observarem altas taxas de frete das grandes transportadoras de petróleo bruto VLCCs.

A promessa saudita de inundar o mercado de petróleo e o colapso dos preços fizeram com que os comerciantes lutassem para reservar os VLCCs, cada um capaz de transportar até 2 mbpd.

Uma outra razão para as taxas altíssimas dos navios-tanques é que os comerciantes e as maiores empresas de petróleo estão a procurar fretar navios-tanques para o armazenamento flutuante, à medida que a estrutura do mercado de petróleo mudou para contango.

Esse cenário do mercado em que os preços do mês anterior são inferiores aos preços futuros, aponta para um excesso de oferta de petróleo e tornando-se assim lucrativo o armazenamento de petróleo para vendas futuras. Em apenas uma semana os preços do petróleo caíram 25% pela pior queda desde 2008 e as taxas dos fretes para os superpetroleiros subiram 10 vezes mais.

Pouco antes do rompimento da OPEP+ a 6 de Março, as taxas diárias dos VLCCs estavam na em torno dos 30.000 USD. No final de semana passada, o custo do frete subiu entre 200.000 a 300.000/​dia USD, dependendo do destino da carga.

Nos EUA a maior parte da demanda por superpetroleiros e navios médios é gerada por participantes do mercado que procuram capitalizar a estrutura contango do mercado.

A pandemia do coronavírus está a diminuir a procura por petróleo em todos os lugares e altas taxas podem começar a ser insustentáveis.

A última vez que um aumento repentino dos preços provocou um incremento nas taxas dos superpetroleiros foi no final de Setembro de 2019, quando os EUA impuseram sanções a alguns proprietários de navios-tanques chineses, por enviarem conscientemente petróleo do Irão.

Fonte: PetroAngola e Agências