Custo horário da mão-de-obra sobe mais de 2% na zona euro no primeiro trimestre

No quarto trimestre de 2018, o indicador tinha aumentado, respectivamente, 2,3% e 2,8% e, nos primeiros três meses de 2018, 2,0% e 2,8%.

Considerando as duas principais componentes do indicador, salários e custos não salariais, na zona euro a parte salarial aumentou 2,5% e a das outras contribuições 2,2%, face ao mesmo trimestre de 2018.

Nos últimos três meses de 2018, a parte salarial na zona euro subiu 2,3% e a não salarial 2,4%, de acordo com o gabinete estatístico europeu, e no primeiro trimestre de 2018 avançaram, respectivamente, 1,9% e 1,5%.

Na UE, os custos dos salários progrediram 2,7% e os não salariais 2,1% entre janeiro e março, depois de no último trimestre de 2018 terem aumentado, respectivamente, 3,0% e 2,3% e 2,7% e 3,0% nos primeiros três meses do ano passado, em termos homólogos.

A Roménia (16,3%) e a Bulgária (12,9%) registaram as maiores subidas dos custos horários da mão-de-obra, tendo sido registado um único recuo, na Grécia, de 0,2%.

Em Portugal, os custos horários da mão-de-obra subiram 1,0% no primeiro trimestre, uma forte baixa na comparação com o trimestre anterior (10,2%) e contrariando a variação negativa do período homólogo (-1,4%).