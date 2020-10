Cúpula de Investimento em Energia e Infraestrutura da RDC 2021

A Africa Oil & Power (AOP) em parceria com a Câmara Africana de Energia lança a primeira Cúpula de Investimento em Energia e Infraestrutura da República Democrática do Congo. Com potencial não realizado em todas as áreas da economia, o desenvolvimento da RDC requer investimentos maciços. AOP dá as boas-vindas às empresas americanas, chinesas, europeias e africanas de energia, mineração, construção e energia no país.