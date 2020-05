CTG alia-se à Angola Cables

Segundo a CTG citada pela Angop, com esta parceria as duas empresas preparam-se para lançar uma rota de transmissão expressa para conectar a China, África do Sul e Brasil, através do Sistema de Cabos do Atlântico Sul (SACS).

Fundada em 2012 e com sede em Hong Kong, China, a CTG conecta a região da Ásia-Pacífico ao mundo, possuindo filiais e afiliadas em 42 países e mercados, 200 PoPs no exterior e mais de 55,4 Terabits de capacidade em largura de banda, em termos de conectividade internacional e capacidade intercontinental.

Num comunicado de imprensa refere ainda que as duas instituições também acordaram estabelecer uma interconexão de rede na África do Sul, tirando proveito das capacidades avançadas das redes das duas empresas, sendo que a capacidade de transmissão e latência entre China, África do Sul, Angola e Brasil vão ser melhoradas.

De acordo com empresa a África é um mercado em rápido crescimento e a China Telecom Global tem vindo a desenvolver capacidades de serviço neste mercado desde 2010.

As parcerias que Angola Cables tem feito demonstram cada vez mais a visão acertada de transformar Angola num HUB de tráfego/dados em África, permitindo, desta forma, às empresas e às famílias beneficiarem de uma rede de serviços de telecomunicações em África, com destaque na região da SADC.