Críticas de Powell à moeda do Facebook fazem Bitcoin derrapar 7%

O Bitcoin desabou mais de 7%,esta quinta-feira, depois do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ter afirmado que a Libra – moeda digital do Facebook – levanta sérias preocupações relativamente à privacidade, lavagem de dinheiro, protecção do consumidor e estabilidade financeira.

Depois de 17 meses fortes de fortes ganhos, a criptomoeda mais conhecida da internet viu o seu valor em queda. A notícia trouxe de volta a euforia sobre as moedas digitais descentralizadas. Para quem ficou animado, as palavras de Powell foram um banho de água fria.

“As nossas preocupações devem ser profundamente e publicamente analisadas”, afirmou o presidente do Fed, que ainda defendeu uma paralisação do projecto do Facebook até que as dúvidas dos órgãos reguladores acerca da Libra fossem respondidas pela gigante de tecnologia.