O Presidente da Comissão Executiva da Bodiva, Walter Pacheco, afirmou esta terça-feira em Luanda, durante o evento “Conversas com Rumo” que as criptomoedas são uma realidade distante do mercado nacional.

“ Acho que o investidor tradicional angolano ainda não está preparado para a volatilidade que se verifica neste tipo de activos”, apontou.

Em desenvolvimento...