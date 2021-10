Criptoactivos têm vantagens mas também riscos para estabilidade financeira, diz FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vê vantagens nos criptoactivos e na chamada finança descentralizada, desde logo a facilitação das transacções financeiras internacionais, mas também riscos para a estabilidade financeira a nível mundial que, por agora, estão contidos, avançou a Lusa.

“A nível global, os riscos de estabilidade financeira parecem contidos por enquanto,“, refere o FMI num relatório hoje divulgado sobre este tema, considerando contudo que esses riscos são maiores em países emergentes e economias em desenvolvimento, onde o crescimento dos criptoactivos (como criptomoedas, caso da Bitcoin) e da finança descentralizada (’decentralized finance’ na expressão em inglês, serviços financeiros sem intermediários centralizados) tem sido mais significativo.

Para o FMI as tecnologias ligadas a activos criptográficos poderão ser uma importante ferramenta para que os serviços financeiros internacionais sejam mais rápidos e baratos, como pagamentos e depósitos (o que porá em causa o papel da banca tradicional).

Contudo, considera que o rápido crescimento também representa desafios, tendo em conta a sua dimensão (a capitalização do mercados dos criptoactivos cresceu significativamente e atingiu 2,5 biliões USD no início de Maio, apesar das suas grandes oscilações e de depois ter desvalorizado fortemente), ainda que esteja abaixo das dimensões de outros activos (como dívida soberana) e que os episódios de perda confiança nos criptoactivos tenham tido poucos efeitos no resto dos mercados financeiros.

Quanto ao que devem as autoridades fazer para vigiar e controlar este mercado, a não existência de intermediários centrais e o facto de este ser um mercado fragmentado e com dados pouco confiáveis complica a acção das autoridades, segundo o FMI.

Defende o FMI que seja definido padrões de regulação global, desde logo no âmbito do G20, o que mitigaria riscos para a estabilidade financeira global.

Contudo, devem também as autoridades salvaguardar que o quadro regulamentar é flexível para se adaptar às mudanças que o futuro trará, avisa.