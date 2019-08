Criaram-se menos meio milhão de empregos nos EUA do que foi anunciado

Segundo este relatório do Departamento de Estatísticas do Trabalho, estes inexistentes meio milhão de empregos (excetuando emprego no sector agrícola) eram principalmente 175 mil no sector do lazer e turismo, 163 mil em serviços empresariais e profissionais e 146 mil postos de trabalho no retalho.

Houve ganhos em algumas indústrias como o ganho de 33 mil empregos na área de informação e média e 20 mil no sector financeiro.

Grego Daco, economista da empresa de análises de mercado Oxford Economics, escreveu no Twitter que era a maior revisão em dez anos e prevê desaceleração do crescimento do emprego nos meses seguintes.