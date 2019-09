Crescimento da procura por petróleo é o mais fraco em quase uma década

Quase todos principais indicadores foram forçados a reduzir drasticamente seus números, mas a economia global desacelerou muito mais do que o esperado. Lê-se no site especializado em petróleo e Gás, Petroangola, que cita esta semana outro o OilPrice. De acordo com a fonte, se o crescimento da procura de aproximadamente 89.000 barris por dia (bpd) ocorrer conforme prevê a EIA, seria a primeira vez desde 2011 que a demanda por petróleo aumentaria menos de 1 mbpd.

A OPEP também reduziu a sua previsão para uma média de 1 mbpd em seu último relatório, abaixo de 80.000 bpd em relação a Agosto, apresentando uma desaceleração da economia global. Isso destaca a responsabilidade de todos os países produtores de apoiar a estabilidade do mercado de petróleo para evitar a volatilidade indesejada e uma possível recaída no desequilíbrio do mercado. Ao mesmo tempo, a produção do cartel aumentou 136.000 bpd em Agosto em relação ao mês de Julho, liderada por um aumento significativo da Arábia Saudita.

A guerra comercial EUA-China aparece como maior obstáculo ao crescimento eco nó mico. As vendas de carro na China caíram cerca de 13% no primeiro se mestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2018. As vendas de carros caíram em 14 dos últimos 15 meses.

Os bancos de investimento afirmam que a um risco negativo de suas previsões da de manda de vido às chances de uma nova desaceleração eco nó mica. Goldman Sachs espera que o Brent alcance em média apenas 60 USD/barril em 2020. Simplesmente não existe um mecanismo forte de crescimento no mercado. As grandes

eco no mias são limitadas pelas incertezas geopolíticas (guerra comercial, Brexit). Os baixos preços do petróleo estão a contribuir para uma actividade menor, que irá conduzir a uma desaceleração da produção e preços mais altos do petróleo. Mas por enquanto os cortes de gastos estão a atingir a barreira do produtores do petróleo de xisto, tanto que o sector de ser viços está a entrar em recessão e contracção total.

